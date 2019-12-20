Зеленський про закриття "казино": Не хочете цивілізовано? Давайте по-іншому

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 14:37

Президент Володимир Зеленський пов’язав рішення Кабміну про закриття гральних залів із провалом законопроєкту про легалізацію грального бізнесу.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет?

Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думай...те".

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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Передісторія:

  • У п’ятницю Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.
  • У вересні Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.
  • Однак 19 грудня на засіданні Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Українська правда
Теми: казино Зеленський


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