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Зеленский о закрытии "казино": Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому

Пятница, 20 декабря 2019, 13:37
Зеленский о закрытии казино: Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому

Президент Владимир Зеленский связал решение Кабмина о закрытии игровых залов с провалом законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те".

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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе

Что этому предшествовало:

  • В пятницу Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
  • В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
  • Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

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Темы: казиноЗеленский
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