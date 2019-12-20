Зеленский о закрытии "казино": Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому

Президент Владимир Зеленский связал решение Кабмина о закрытии игровых залов с провалом законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те".

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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе

Что этому предшествовало: