Зеленский о закрытии "казино": Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому
5602 просмотра
Пятница, 20 декабря 2019, 14:37
Президент Владимир Зеленский связал решение Кабмина о закрытии игровых залов с провалом законопроекта о легализации игорного бизнеса.
Источник: Facebook-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?
Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те".
Читайте также: Зе! легализует игорный бизнес. Что будет с лотереями, автоматами, букмекерами, покером и казино
"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе
Что этому предшествовало:
- В пятницу Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
- В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
- Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.
powered by lun.ua