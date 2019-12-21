Ексміністру, що взяв понад 700 тисяч компенсації з бюджету за житло, обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід щодо ексміністра промислової політики, нардепа VIII скликання у вигляді застави в розмірі 750 тисяч гривень.

Джерело: пресслужба Вищого антикорупційного суду

Деталі: Як повідомлялося раніше, йдеться про нардепа Дмитра Колєснікова, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364.

Дослівно: "Суд поклав на підозрюваного обов’язки повідомляти детективів НАБУ про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному проваджені та здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України".

У разі невиконання покладених обов’язків до підозрюваного може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

Що передувало: