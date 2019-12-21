Ексміністру, що взяв понад 700 тисяч компенсації з бюджету за житло, обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід щодо ексміністра промислової політики, нардепа VIII скликання у вигляді застави в розмірі 750 тисяч гривень.
Джерело: пресслужба Вищого антикорупційного суду
Деталі: Як повідомлялося раніше, йдеться про нардепа Дмитра Колєснікова, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364.
Дослівно: "Суд поклав на підозрюваного обов’язки повідомляти детективів НАБУ про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному проваджені та здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України".
У разі невиконання покладених обов’язків до підозрюваного може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.
Що передувало:
- 6 вересня генпрокуратура повідомила Колєснікову про підозру у зловживанні владою у зв’язку з відчуженням об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі.
- 17 вересня суд відпустив Колєснікова на поруки нардепа-самовисуванця з Дніпропетровщини Дмитра Шпенова.
- 17 грудня САП і НАБУ повідомили про підозру нардепу VIII скликання від партії "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову, який, зловживаючи службовим становищем, незаконно отримав 738,74 тис. гривень компенсації з держбюджету.
- За даними правоохоронців, протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав компенсацію за винайм номеру у готелі "Київ", оскільки нібито не мав власного житла в столиці.
- Слідством встановлено, що у екснардепа було власне житло у Києві і він свідомо приховав цей факт.
- Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.
- За даними порталу відкритих даних ВРУ, з початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн.