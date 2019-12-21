Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексміністру, що взяв понад 700 тисяч компенсації з бюджету за житло, обрали запобіжний захід

Субота, 21 грудня 2019, 15:42
Ексміністру, що взяв понад 700 тисяч компенсації з бюджету за житло, обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід щодо ексміністра промислової політики, нардепа VIII скликання у вигляді застави в розмірі 750 тисяч гривень. 

Джерело: пресслужба Вищого антикорупційного суду 

Деталі: Як повідомлялося раніше, йдеться про нардепа Дмитра Колєснікова, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364.

Дослівно: "Суд поклав на підозрюваного обов’язки повідомляти детективів НАБУ про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному проваджені та здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України". 

У разі невиконання покладених обов’язків до підозрюваного може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

Що передувало:

  • 6 вересня генпрокуратура повідомила Колєснікову про підозру у зловживанні владою у зв’язку з відчуженням об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі.
  • 17 вересня суд відпустив Колєснікова на поруки нардепа-самовисуванця з Дніпропетровщини Дмитра Шпенова.
  • 17 грудня САП і НАБУ повідомили про підозру нардепу VIII скликання від партії "Опозиційний блок"  Дмитру Колєснікову, який, зловживаючи службовим становищем, незаконно отримав 738,74 тис. гривень компенсації з держбюджету.
  • За даними правоохоронців, протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав компенсацію за винайм номеру у готелі "Київ", оскільки нібито не мав власного житла в столиці.
  • Слідством встановлено, що у екснардепа було власне житло у Києві і він свідомо приховав цей факт. 
  • Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.
  • За даними порталу відкритих даних ВРУ, з початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн. 

Українська правда
Теми: Верховна РадаАнтикорупційна прокуратураНАБУгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Верховна Рада
Рада в першому читанні схвалила закон про відновлення e-декларування
Ухвалено закон щодо Конституційного суду, необхідний для вступу України в ЄС
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: