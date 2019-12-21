Ексміністру, що взяв понад 700 тисяч компенсації з бюджету за житло, обрали запобіжний захід

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Субота, 21 грудня 2019, 16:42

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід щодо ексміністра промислової політики, нардепа VIII скликання у вигляді застави в розмірі 750 тисяч гривень. 

Джерело: пресслужба Вищого антикорупційного суду 

Деталі: Як повідомлялося раніше, йдеться про нардепа Дмитра Колєснікова, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364.

Дослівно: "Суд поклав на підозрюваного обов’язки повідомляти детективів НАБУ про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному проваджені та здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України". 

У разі невиконання покладених обов’язків до підозрюваного може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

Що передувало:

  • 6 вересня генпрокуратура повідомила Колєснікову про підозру у зловживанні владою у зв’язку з відчуженням об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі.
  • 17 вересня суд відпустив Колєснікова на поруки нардепа-самовисуванця з Дніпропетровщини Дмитра Шпенова.
  • 17 грудня САП і НАБУ повідомили про підозру нардепу VIII скликання від партії "Опозиційний блок"  Дмитру Колєснікову, який, зловживаючи службовим становищем, незаконно отримав 738,74 тис. гривень компенсації з держбюджету.
  • За даними правоохоронців, протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав компенсацію за винайм номеру у готелі "Київ", оскільки нібито не мав власного житла в столиці.
  • Слідством встановлено, що у екснардепа було власне житло у Києві і він свідомо приховав цей факт. 
  • Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.
  • За даними порталу відкритих даних ВРУ, з початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн. 

Українська правда
Теми: Верховна Рада Антикорупційна прокуратура НАБУ гроші


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