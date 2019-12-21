Экс-министру, взявшему больше 700 тыс. компенсации из бюджета за жилье, избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в отношении экс-министра промышленной политики, нардепа VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс. гривен.
Источник: пресс-служба Высшего антикоррупционного суда
Детали: Как сообщалось ранее, речь идет о нардепа Дмитрия Колесникова, которого подозревают в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 364.
Дословно: "Суд возложил на подозреваемого обязанности уведомлять детективов НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины".
В случае невыполнения возложенных обязанностей в отношении подозреваемого может быть применена более жесткая мера пресечения и может быть наложено денежное взыскание в размере, определенном УПК Украины.
Предыстория:
- 6 сентября Генпрокуратура сообщила Колесникову о подозрении в злоупотреблении властью в связи с отчуждением объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Е. Осады" в Днепре.
- 17 сентября суд отпустил Колесникова на поруки нардепа-самовыдвиженца с Днепропетровщины Дмитрия Шпенова.
- 17 декабря САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу VIII созыва от партии "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову, который, злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тыс. грн компенсации из госбюджета.
- По данным правоохранителей, в течение декабря 2014 года - октябрь 2018 экс-нардеп незаконно получил компенсацию за наем номера в гостинице "Киев", поскольку якобы не имел собственного жилья в столице.
- Следствием установлено, что у экс-нардепа было собственное жилье в Киеве и он сознательно скрыл этот факт.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности.
- По данным портала открытых данных ВРУ, с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.