Экс-министру, взявшему больше 700 тыс. компенсации из бюджета за жилье, избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в отношении экс-министра промышленной политики, нардепа VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс. гривен.

Источник: пресс-служба Высшего антикоррупционного суда

Детали: Как сообщалось ранее, речь идет о нардепа Дмитрия Колесникова, которого подозревают в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 364.

Дословно: "Суд возложил на подозреваемого обязанности уведомлять детективов НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины".

В случае невыполнения возложенных обязанностей в отношении подозреваемого может быть применена более жесткая мера пресечения и может быть наложено денежное взыскание в размере, определенном УПК Украины.

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