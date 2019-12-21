Пристайко роз'яснив "бонуси" поїздок до РФ за закордонними паспортами

15603 перегляди
Субота, 21 грудня 2019, 23:40

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявляє, що запровадження Україною закордонних паспортів для поїздок до РФ дає додаткові гарантії - "менше черг, швидший контроль, надійніша подорож".  

Джерело: коментар Пристайка, розміщений у Twitter'і глави МЗС 

Дослівно: "Поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну".

Деталі: За словами міністра, цифрова база даних з біометричними паспортами є швидким та дієвим інструментом допомоги від українських консулів.

Пристайко також заявив, що виїзд громадян України за закордонним паспортом до РФ "дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон".

Дослівно: "Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим", - зазначив міністр. 

Нагадаємо, 

  • З 1 березня для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ перетин кордону з Росією буде здійснюватися за закордонним паспортом.
  • При в'їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України буде здійснювати безперешкодний пропуск українців за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

Українська правда
Теми: Росія МЗС паспорт Пристайко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росії складно буде завершити будівництво "Північного потоку-2" – S&P 22 грудня 2019, 09:53
Росія тримає за ґратами 88 людей за "кримськими справами" - правозахисниця 21 грудня 2019, 23:24
Вітренко про газову угоду з РФ: Складний для всіх сторін компроміс 21 грудня 2019, 21:34
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків