Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пристайко роз'яснив "бонуси" поїздок до РФ за закордонними паспортами

Субота, 21 грудня 2019, 22:40
Пристайко роз'яснив бонуси поїздок до РФ за закордонними паспортами

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявляє, що запровадження Україною закордонних паспортів для поїздок до РФ дає додаткові гарантії - "менше черг, швидший контроль, надійніша подорож".  

Джерело: коментар Пристайка, розміщений у Twitter'і глави МЗС 

Дослівно: "Поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну".

Деталі: За словами міністра, цифрова база даних з біометричними паспортами є швидким та дієвим інструментом допомоги від українських консулів.

Пристайко також заявив, що виїзд громадян України за закордонним паспортом до РФ "дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон".

Дослівно: "Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим", - зазначив міністр. 

Нагадаємо, 

  • З 1 березня для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ перетин кордону з Росією буде здійснюватися за закордонним паспортом.
  • При в'їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України буде здійснювати безперешкодний пропуск українців за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМЗСпаспортПристайко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Рішення прийнято! Що і як конфіскували в агресора за 500 днів війни
Конфіскувати активи РФ: УП і Transparency International розробили спецпроєкт
Світ притягне Росію до відповідальності в разі удару по ЗАЕС – Держдеп
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: