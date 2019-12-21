Пристайко роз'яснив "бонуси" поїздок до РФ за закордонними паспортами

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявляє, що запровадження Україною закордонних паспортів для поїздок до РФ дає додаткові гарантії - "менше черг, швидший контроль, надійніша подорож".

Джерело: коментар Пристайка, розміщений у Twitter'і глави МЗС

Дослівно: "Поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну".

Деталі: За словами міністра, цифрова база даних з біометричними паспортами є швидким та дієвим інструментом допомоги від українських консулів.

Пристайко також заявив, що виїзд громадян України за закордонним паспортом до РФ "дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон".

Дослівно: "Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим", - зазначив міністр.

Починаючи з 1 березня, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено: після 1 березня - менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Мій коментар. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

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