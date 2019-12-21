Пристайко разъяснил "бонусы" поездок в РФ по заграничным паспортам

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявляет, что введение Украиной загранпаспортов для поездок в РФ дает дополнительные гарантии - "меньше очередей, быстрее контроль, надежнее путешествие".

Источник: комментарий Пристайко, размещенный в Twitter'e главы МИД

Дословно: "Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжки" - 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину".

Детали: По словам министра, цифровая база данных с биометрическими паспортами является быстрым и действенным инструментом помощи от украинских консулов.

Пристайко также заявил, что выезд граждан Украины по загранпаспортe в РФ "дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон".

Дословно: "Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем", - отметил министр.

Починаючи з 1 березня, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено: після 1 березня - менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Мій коментар. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

Напомним,