Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська сторона СЦКК: Бойовики стріляли з мінометів, які мали відвести

Неділя, 22 грудня 2019, 11:45
Українська сторона СЦКК: Бойовики стріляли з мінометів, які мали відвести

Українська сторона СЦКК закликає збройні формування РФ дотримуватися домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Джерело: Заява української сторони СЦКК, пресцентр ООС

Дослівно: "Вчора, 21 грудня, ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське мінометами калібру 120 мм (12 мін), які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей".

Що було раніше: 21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат з українського боку немає. 

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіМінські угодиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: