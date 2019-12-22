Українська сторона СЦКК: Бойовики стріляли з мінометів, які мали відвести

Українська сторона СЦКК закликає збройні формування РФ дотримуватися домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Джерело: Заява української сторони СЦКК, пресцентр ООС

Дослівно: "Вчора, 21 грудня, ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське мінометами калібру 120 мм (12 мін), які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей".

Що було раніше: 21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат з українського боку немає.