Украинская сторона СЦКК: Боевики стреляли из минометов, которые не отвели

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 12:45

Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования РФ соблюдать договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения.

Источник: Заявление украинской стороны СЦКК, пресс-центр ООС

Дословно: "Вчера, 21 декабря, враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское минометами калибра 120 мм (12 мин), которые, в соответствии с Минскими договоренностями, должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей".

Что было раньше: 21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Минские соглашения обстрел


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