Ситуація на Донбасі: 8 обстрілів, один загиблий та поранений

22 грудня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. У результаті чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм., а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення."

Деталі: Російські найманці відкривали вогонь поблизу Пісків, Талаківки, Красногорівки, Василівки, Кримського, Новолуганського та Новгородського.

Що передувало: Про загиблого та пораненого військових у штабі ООС повідомляли у вечірньому зведенні.

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