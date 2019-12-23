Ситуація на Донбасі: 8 обстрілів, один загиблий та поранений
Понеділок, 23 грудня 2019, 06:11
22 грудня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. У результаті чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм., а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення."
Деталі: Російські найманці відкривали вогонь поблизу Пісків, Талаківки, Красногорівки, Василівки, Кримського, Новолуганського та Новгородського.
Що передувало: Про загиблого та пораненого військових у штабі ООС повідомляли у вечірньому зведенні.
Нагадаємо:
- 21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Українська правда