Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, один погибший и раненый
Понедельник, 23 декабря 2019, 06:11
22 декабря боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранение.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм., а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение. "
Детали: Российские наемники открывали огонь вблизи Песков, Талаковки, Красногоровки, Васильевки, Крымского, Новолуганского и Новгородского.
Что предшествовало: О погибшем и раненом военных в штабе ООС сообщали в вечерней сводке.
Напомним:
- 21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда