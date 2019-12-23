Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, один погибший и раненый

22 декабря боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм., а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение. "

Детали: Российские наемники открывали огонь вблизи Песков, Талаковки, Красногоровки, Васильевки, Крымского, Новолуганского и Новгородского.

Что предшествовало: О погибшем и раненом военных в штабе ООС сообщали в вечерней сводке.

Напомним: