Пожежа в Одесі: Рятувальники розбирають завали, доля 14 людей досі невідома

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П'ятниця, 6 грудня 2019, 09:43

Станом на 7 ранку 6 грудня рятувальники продовжують розбирати завали на місці пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій 

Дослівно: "Внаслідок пожежі загинуло 2 особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів (1 особа виписана) та доля 14 осіб залишається невідомою". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: Рятувальники із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання продовжують пошуково-рятувальні роботи. 

 
Фото ДСНС 

Всього з початку розбирання завалу вивезено 60 м куб. будівельних конструкцій. 

 
Фото ДСНС 

Крім того, з підвальних приміщень коледжу відкачали 80 м.куб. води. 

 
Фото ДСНС 

Передісторія:

  • Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
  • 4 грудня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу.
  • Станом на ранок 5 грудня президент повідомив про загибель 16-річної студентки Ксенії Бабенко.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
  • Мер оголосив в Одесі дводенну жалобу через пожежу в коледжі.
  • За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
  • Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них – 4 студентів.
  • 5 грудня на місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіло невстановленої дорослої жінки.

Українська правда
Теми: Одеса пожежа


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