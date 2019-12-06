Пожежа в Одесі: Рятувальники розбирають завали, доля 14 людей досі невідома
П'ятниця, 6 грудня 2019, 08:43
Станом на 7 ранку 6 грудня рятувальники продовжують розбирати завали на місці пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Внаслідок пожежі загинуло 2 особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів (1 особа виписана) та доля 14 осіб залишається невідомою".
Деталі: Рятувальники із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Всього з початку розбирання завалу вивезено 60 м куб. будівельних конструкцій.
Крім того, з підвальних приміщень коледжу відкачали 80 м.куб. води.
Передісторія:
- Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
- 4 грудня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу.
- Станом на ранок 5 грудня президент повідомив про загибель 16-річної студентки Ксенії Бабенко.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
- Мер оголосив в Одесі дводенну жалобу через пожежу в коледжі.
- За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
- Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них – 4 студентів.
- 5 грудня на місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіло невстановленої дорослої жінки.
Українська правда