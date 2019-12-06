Пожежа в Одесі: Рятувальники розбирають завали, доля 14 людей досі невідома

Станом на 7 ранку 6 грудня рятувальники продовжують розбирати завали на місці пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Внаслідок пожежі загинуло 2 особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів (1 особа виписана) та доля 14 осіб залишається невідомою".

Фото ДСНС

Деталі: Рятувальники із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Фото ДСНС

Всього з початку розбирання завалу вивезено 60 м куб. будівельних конструкцій.

Фото ДСНС

Крім того, з підвальних приміщень коледжу відкачали 80 м.куб. води.

Фото ДСНС

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