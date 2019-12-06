З-під завалів коледжу в Одесі дістали ще одне тіло
Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня.
Джерело: поліція Одеської області, Думская
Дослівно: "Щойно правоохоронці дістали з-під завалів будівлі на вулиці Троїцькій обгоріле тіло ще однієї людини".
Деталі: У поліції відзначили, що це жінка. Її особа встановлюється.
Водночас, заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький повідомив ЗМІ, що виявили тіло чоловіка.
Таким чином, станом на 15:30 6 грудня внаслідок пожежі загинуло троє людей, пошуки ще 12-ти тривають.
Передісторія:
- Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
- Лише за кілька годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. ЇЇ гасили всю ніч.
- Вранці 5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про загибель 16-річної студентки Ксенії Бабенко.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
- За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
- Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них – 4 студентів.
- 5 грудня на місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіло жінки.
- Загиблу ідентифікували як викладачку коледжу Ганну Бортюк.