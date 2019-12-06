Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня.

Джерело: поліція Одеської області, Думская

Дослівно: "Щойно правоохоронці дістали з-під завалів будівлі на вулиці Троїцькій обгоріле тіло ще однієї людини".

Деталі: У поліції відзначили, що це жінка. Її особа встановлюється.

Водночас, заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький повідомив ЗМІ, що виявили тіло чоловіка.

Таким чином, станом на 15:30 6 грудня внаслідок пожежі загинуло троє людей, пошуки ще 12-ти тривають.

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