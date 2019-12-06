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Кількість загиблих в одеській пожежі зросла до чотирьох

П'ятниця, 6 грудня 2019, 14:51
Кількість загиблих в одеській пожежі зросла до чотирьох

Тіла ще двох загиблих людей дістали з-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція Одеської області, Думская 

Дослівно ДСНС: "Станом на 15:30 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб".

Деталі: Раніше поліція повідомляла, що з-під завалів дістали обгоріле тіло жінки, особа якої встановлюється. 

Водночас, заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький повідомив, що виявили тіло чоловіка. 

Таким чином, станом на 15:30 6 грудня внаслідок пожежі загинуло четверо людей, пошуки ще 11-ти тривають. 

Передісторія:

  • Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
  • Лише за кілька годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. ЇЇ гасили всю ніч.
  • Вранці 5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про загибель 16-річної студентки Ксенії Бабенко.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
  • За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
  • Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них – 4 студентів.
  • 5 грудня на місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіло жінки. 
  • Загиблу ідентифікували як викладачку коледжу Ганну Бортюк. 

Українська правда

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Теми: Одесапожежажертви
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