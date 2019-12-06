Тіла ще двох загиблих людей дістали з-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція Одеської області, Думская

Дослівно ДСНС: "Станом на 15:30 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб".

Деталі: Раніше поліція повідомляла, що з-під завалів дістали обгоріле тіло жінки, особа якої встановлюється.

Водночас, заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький повідомив, що виявили тіло чоловіка.

Таким чином, станом на 15:30 6 грудня внаслідок пожежі загинуло четверо людей, пошуки ще 11-ти тривають.

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