З-під завалів коледжу в Одесі дістали ще одне тіло

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П'ятниця, 6 грудня 2019, 15:51

Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня.

Джерело: поліція Одеської області, Думская 

Дослівно: "Щойно правоохоронці дістали з-під завалів будівлі на вулиці Троїцькій обгоріле тіло ще однієї людини".

Деталі: У поліції відзначили, що це жінка. Її особа встановлюється. 

Водночас, заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький повідомив ЗМІ, що виявили тіло чоловіка. 

Таким чином, станом на 15:30 6 грудня внаслідок пожежі загинуло троє людей, пошуки ще 12-ти тривають. 

Передісторія:

  • Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
  • Лише за кілька годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. ЇЇ гасили всю ніч.
  • Вранці 5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про загибель 16-річної студентки Ксенії Бабенко.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
  • За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
  • Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них – 4 студентів.
  • 5 грудня на місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіло жінки. 
  • Загиблу ідентифікували як викладачку коледжу Ганну Бортюк. 

Українська правда
Теми: Одеса пожежа жертви


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