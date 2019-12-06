Кількість загиблих в одеській пожежі зросла до чотирьох
П'ятниця, 6 грудня 2019, 14:51
Тіла ще двох загиблих людей дістали з-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція Одеської області, Думская
Дослівно ДСНС: "Станом на 15:30 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб".
Деталі: Раніше поліція повідомляла, що з-під завалів дістали обгоріле тіло жінки, особа якої встановлюється.
Водночас, заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький повідомив, що виявили тіло чоловіка.
Таким чином, станом на 15:30 6 грудня внаслідок пожежі загинуло четверо людей, пошуки ще 11-ти тривають.
Передісторія:
- Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
- Лише за кілька годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. ЇЇ гасили всю ніч.
- Вранці 5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про загибель 16-річної студентки Ксенії Бабенко.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
- За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
- Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них – 4 студентів.
- 5 грудня на місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіло жінки.
- Загиблу ідентифікували як викладачку коледжу Ганну Бортюк.
Українська правда