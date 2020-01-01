Гончарук і Ко подякували українцям за "складний, але дуже правильний вибір"
Середа, 1 січня 2020, 08:00
Кабінет міністрів на чолі з прем‘єром Олексієм Гончаруком записав новорічне привітання, в якому взяли участь усі міністри, крім глави МВС Арсена Авакова.
Джерело: відеопривітання на офіційному каналі уряду, пише Hromadske
Пряма мова Гончарука: "У цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління".
Деталі: Гончарук додав, що президент, Кабмін і парламент "уперше в історії України працюють єдиною командою "для того, щоб країна реально змінилася".
Також глава уряду побажав українцям сили, аби перетворити Україну на "найуспішнішу країну у світі, і щоб ви нарешті відчули реальні зміни".
Нагадаємо,
- Президент України Володимир Зеленський записав новорічне вітання, у якому закликав українців об'єднатись, незалежно від уподобань, ідеалів чи мови спілкування.
- У новорічному привітанні президента українців привітали актори 95-го кварталу і перший президент України.
- Окрім того телеканали "Прямий" і "П'ятий" в останні хвилини старого року показали новорічне привітання п'ятого президента Петра Порошенка замість чинного глави держави, привітання якого вийшло в ефір згодом.