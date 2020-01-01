Гончарук і Ко подякували українцям за "складний, але дуже правильний вибір"

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Середа, 1 січня 2020, 09:00

Кабінет міністрів на чолі з прем‘єром Олексієм Гончаруком записав новорічне привітання, в якому взяли участь усі міністри, крім глави МВС Арсена Авакова.

Джерело: відеопривітання на офіційному каналі уряду, пише Hromadske

Пряма мова Гончарука"У цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління". 

Деталі: Гончарук додав, що президент, Кабмін і парламент "уперше в історії України працюють єдиною командою "для того, щоб країна реально змінилася".

Також глава уряду побажав українцям сили, аби перетворити Україну на "найуспішнішу країну у світі, і щоб ви нарешті відчули реальні зміни".

Нагадаємо, 

  • Президент України Володимир Зеленський записав новорічне вітання, у якому закликав українців об'єднатись, незалежно від уподобань, ідеалів чи мови спілкування.
  • У новорічному привітанні президента українців привітали актори 95-го кварталу і перший президент України.
  • Окрім того телеканали "Прямий" і "П'ятий" в останні хвилини старого року показали новорічне привітання п'ятого президента Петра Порошенка замість чинного глави держави, привітання якого вийшло в ефір згодом.  

Теми: Кабінет міністрів Гончарук Аваков


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