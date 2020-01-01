Гончарук і Ко подякували українцям за "складний, але дуже правильний вибір"

Кабінет міністрів на чолі з прем‘єром Олексієм Гончаруком записав новорічне привітання, в якому взяли участь усі міністри, крім глави МВС Арсена Авакова.

Джерело: відеопривітання на офіційному каналі уряду, пише Hromadske

Пряма мова Гончарука: "У цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління".

Деталі: Гончарук додав, що президент, Кабмін і парламент "уперше в історії України працюють єдиною командою "для того, щоб країна реально змінилася".

Також глава уряду побажав українцям сили, аби перетворити Україну на "найуспішнішу країну у світі, і щоб ви нарешті відчули реальні зміни".

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