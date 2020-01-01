Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук і Ко подякували українцям за "складний, але дуже правильний вибір"

Середа, 1 січня 2020, 08:00
Гончарук і Ко подякували українцям за складний, але дуже правильний вибір

Кабінет міністрів на чолі з прем‘єром Олексієм Гончаруком записав новорічне привітання, в якому взяли участь усі міністри, крім глави МВС Арсена Авакова.

Джерело: відеопривітання на офіційному каналі уряду, пише Hromadske

Пряма мова Гончарука"У цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління". 

Деталі: Гончарук додав, що президент, Кабмін і парламент "уперше в історії України працюють єдиною командою "для того, щоб країна реально змінилася".

Також глава уряду побажав українцям сили, аби перетворити Україну на "найуспішнішу країну у світі, і щоб ви нарешті відчули реальні зміни".

Нагадаємо, 

  • Президент України Володимир Зеленський записав новорічне вітання, у якому закликав українців об'єднатись, незалежно від уподобань, ідеалів чи мови спілкування.
  • У новорічному привітанні президента українців привітали актори 95-го кварталу і перший президент України.
  • Окрім того телеканали "Прямий" і "П'ятий" в останні хвилини старого року показали новорічне привітання п'ятого президента Петра Порошенка замість чинного глави держави, привітання якого вийшло в ефір згодом.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівГончарукАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: