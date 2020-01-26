Головні новини суботи і ночі: Коронавірус у Франції, помічник Путіна залишив держслужбу
Франція підтвердила перші три випадки захворювання коронавірусом, помічник президента РФ залишив держслужбу – новини, які були актуальні 25 січня.
Про РФ
Помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".
Про коронавірус
Франція підтвердила в п'ятницю перші три випадки захворювання коронавірусом з китайського міста Ухань: два пацієнти були госпіталізовані в Парижі, третій - в південно-західному місті Бордо.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
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