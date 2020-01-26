Головні новини суботи і ночі: Коронавірус у Франції, помічник Путіна залишив держслужбу

Франція підтвердила перші три випадки захворювання коронавірусом, помічник президента РФ залишив держслужбу – новини, які були актуальні 25 січня.

Про РФ

Помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

Про коронавірус

Франція підтвердила в п'ятницю перші три випадки захворювання коронавірусом з китайського міста Ухань: два пацієнти були госпіталізовані в Парижі, третій - в південно-західному місті Бордо.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський святкував свій день народження в Офісі президента.

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