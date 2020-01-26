Главные новости субботы и ночи: Коронавирус во Франции, помощник Путина оставил госслужбу
Франция подтвердила первые три случая заболевания коронавирусом, помощник президента РФ – новости, которые были актуальны 25 января.
О РФ
Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
О коронавирусе
Франция подтвердила в пятницу первые три случая заболевания коронавирусом из китайского города Ухань: два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента.
Иранский военный, виновный в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, находится в тюрьме.