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Главные новости субботы и ночи: Коронавирус во Франции, помощник Путина оставил госслужбу

Воскресенье, 26 января 2020, 07:00

Франция подтвердила первые три случая заболевания коронавирусом, помощник президента РФ – новости, которые были актуальны 25 января.

О РФ

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

О коронавирусе

Франция подтвердила в пятницу первые три случая заболевания коронавирусом из китайского города Ухань: два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента.

Иранский военный, виновный в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, находится в тюрьме.

Темы: КитайЗеленский
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