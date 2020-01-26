Главные новости субботы и ночи: Коронавирус во Франции, помощник Путина оставил госслужбу

643 просмотра
Воскресенье, 26 января 2020, 08:00

Франция подтвердила первые три случая заболевания коронавирусом, помощник президента РФ – новости, которые были актуальны 25 января.

О РФ

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

О коронавирусе

Франция подтвердила в пятницу первые три случая заболевания коронавирусом из китайского города Ухань: два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента.

Иранский военный, виновный в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, находится в тюрьме.

Темы: Китай Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Канаде зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус 26 января 2020, 04:28
В "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру 25 января 2020, 21:12
Коронавирус: Китай прекращает отправку групп туристов за границу 25 января 2020, 18:08
Все новости
Главные новости
В Канаде зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус
День рождения Зеленского: первый тост говорил Разумков
В Афганистане ракета попала в вертолет из Молдовы, пострадали украинцы – СМИ
Коронавирус: Китай прекращает отправку групп туристов за границу
Все новости
Лайфхаки

6 способов сделать еду на фото стильной

психология

Кризис 30-летних: почему мы не такие счастливые, какими кажутся другие

мнение

Потеря обоняния может быть фатальной

Поиск по сайту
Архив
Весь архів