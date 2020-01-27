Через коронавірус США евакуюють з Уханя обмежену кількість своїх громадян

Сполучені Штати зможуть евакуювати із китайського міста Ухань, де поширюється коронавірус, лише обмежену кількість свої громадян.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Як йдеться у повідомленні посольства США в Пекіні, на рейсі, призначеному для співробітників американського консульства, кількість місць обмежена.

Тому пріоритет буде наданий тим американським громадянам, для яких зараження вірусом пов’язано з підвищеним ризиком.

"Держдепартамент веде підготовку до перевезення свого персоналу, що працює в Генеральному консульстві США в Ухані, в Сполучені Штати", – заявили у посольстві.

Що передувало: США та Японія оголосили про евакуацію своїх громадян із епіцентру коронавірусу – китайського міста Ухань. Таку можливість також розглядає Франція.

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