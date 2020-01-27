Через коронавірус США евакуюють з Уханя обмежену кількість своїх громадян
Сполучені Штати зможуть евакуювати із китайського міста Ухань, де поширюється коронавірус, лише обмежену кількість свої громадян.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Як йдеться у повідомленні посольства США в Пекіні, на рейсі, призначеному для співробітників американського консульства, кількість місць обмежена.
Тому пріоритет буде наданий тим американським громадянам, для яких зараження вірусом пов’язано з підвищеним ризиком.
"Держдепартамент веде підготовку до перевезення свого персоналу, що працює в Генеральному консульстві США в Ухані, в Сполучені Штати", – заявили у посольстві.
Що передувало: США та Японія оголосили про евакуацію своїх громадян із епіцентру коронавірусу – китайського міста Ухань. Таку можливість також розглядає Франція.
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Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- Станом на 25 січня, коронавірусом в усьому світі заразилися понад дві тисячі осіб, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 56 осіб.
- В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.