Из-за коронавируса США эвакуируют из Уханя ограниченное количество своих граждан

Соединенные Штаты смогут эвакуировать из китайского города Ухань, где распространяется коронавирус, только ограниченное количество своих граждан.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Как говорится в сообщении посольства США в Пекине, на рейсе, предназначенном для сотрудников американского консульства, количество мест ограничено.

Поэтому приоритет будет предоставлен тем американским гражданам, для которых заражение вирусом связано с повышенным риском.

"Госдепартамент ведет подготовку к перевозке своего персонала, работающего в Генеральном консульстве США в Ухане, в Соединенные Штаты", – заявили в посольстве.

Что предшествовало: США и Япония объявили об эвакуации своих граждан из эпицентра коронавируса – китайского города Ухань. Такую возможность также рассматривает Франция.

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