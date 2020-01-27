Из-за коронавируса США эвакуируют из Уханя ограниченное количество своих граждан

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Понедельник, 27 января 2020, 00:30

Соединенные Штаты смогут эвакуировать из китайского города Ухань, где распространяется коронавирус, только ограниченное количество своих граждан.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Как говорится в сообщении посольства США в Пекине, на рейсе, предназначенном для сотрудников американского консульства, количество мест ограничено.

Поэтому приоритет будет предоставлен тем американским гражданам, для которых заражение вирусом связано с повышенным риском.

"Госдепартамент ведет подготовку к перевозке своего персонала, работающего в Генеральном консульстве США в Ухане, в Соединенные Штаты", – заявили в посольстве.

Что предшествовало: США и Япония объявили об эвакуации своих граждан из эпицентра коронавируса – китайского города Ухань. Такую возможность также рассматривает Франция.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • По состоянию на 25 января, коронавирусом во всем мире заразились более двух тысяч человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 56 человек.
  • В Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
  • Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.

Украинская правда
Темы: коронавирус США Китай здоровье


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