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Коронавірус заразний уже в інкубаційний період – глава МОЗ Китаю

Неділя, 26 січня 2020, 22:03
Коронавірус заразний уже в інкубаційний період – глава МОЗ Китаю

Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.

Джерело: Міністр охорони здоров'я Китаю Ма Сяовей у коментарі журналістам, пише ВВС

Деталі: Ма Сяовей повідомив, що здатність вірусу поширюватися, як видається, посилюється.

Як вважають чиновники, у людей інкубаційний період нового вірусу коливається від одного до 14 днів.

Зазначається, що віруси Сарс і Ебола, поширені раніше, стають заразними лише після появи симптомів, тому їхні спалахи відносно легко зупинити, ізолювавши хворих.

При цьому найвідомішим прикладом вірусу, який поширюється до появи перших симптомів, є грип.

Разом з тим, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив у Twitter, що прямує до Китаю у зв'язку з поширенням коронавірусу 2019-nCov.

"Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, які беруть участь у реагуванні на спалах коронавіруса", - написав Гебрейесус.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • Станом на 25 січня, коронавірусом в усьому світі заразилися понад дві тисячі осіб, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 56 осіб.
  • В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Українська правда

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Теми: коронавірусздоров'яКитай
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