Коронавірус заразний уже в інкубаційний період – глава МОЗ Китаю

Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.

Джерело: Міністр охорони здоров'я Китаю Ма Сяовей у коментарі журналістам, пише ВВС

Деталі: Ма Сяовей повідомив, що здатність вірусу поширюватися, як видається, посилюється.

Як вважають чиновники, у людей інкубаційний період нового вірусу коливається від одного до 14 днів.

Зазначається, що віруси Сарс і Ебола, поширені раніше, стають заразними лише після появи симптомів, тому їхні спалахи відносно легко зупинити, ізолювавши хворих.

При цьому найвідомішим прикладом вірусу, який поширюється до появи перших симптомів, є грип.

Разом з тим, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив у Twitter, що прямує до Китаю у зв'язку з поширенням коронавірусу 2019-nCov.

I am on my way to Beijing, 🇨🇳 to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with 🇨🇳 in providing further protection against the outbreak.