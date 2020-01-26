Коронавірус заразний уже в інкубаційний період – глава МОЗ Китаю
Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.
Джерело: Міністр охорони здоров'я Китаю Ма Сяовей у коментарі журналістам, пише ВВС
Деталі: Ма Сяовей повідомив, що здатність вірусу поширюватися, як видається, посилюється.
Як вважають чиновники, у людей інкубаційний період нового вірусу коливається від одного до 14 днів.
Зазначається, що віруси Сарс і Ебола, поширені раніше, стають заразними лише після появи симптомів, тому їхні спалахи відносно легко зупинити, ізолювавши хворих.
При цьому найвідомішим прикладом вірусу, який поширюється до появи перших симптомів, є грип.
Разом з тим, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив у Twitter, що прямує до Китаю у зв'язку з поширенням коронавірусу 2019-nCov.
I am on my way to Beijing, 🇨🇳 to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with 🇨🇳 in providing further protection against the outbreak.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2020
"Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, які беруть участь у реагуванні на спалах коронавіруса", - написав Гебрейесус.
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Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- Станом на 25 січня, коронавірусом в усьому світі заразилися понад дві тисячі осіб, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 56 осіб.
- В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.