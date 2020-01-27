Коронавірус у Китаї: 80 смертей, 24 – за останню добу

Внаслідок викликаної коронавірусом пневмонії за минулу добу в Китаї померли 24 особи. Кількість інфікованих збільшилась до 2794 людей.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Загальна кількість померлих становить 80 людей. Нові випадки смертей зафіксовані у провінції Хубей, центром якого є місто Ухань.

За добу число хворих збільшилось на 769 нових випадків. Про це повідомив державний комітет КНР у справах охорони здоров’я.

Під підозрою на зараження коронавірусом перебувають близько 3,8 тисяч осіб.

У той же час, двох людей успішно вилікували від захворювання і виписали із лікарень.

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