Коронавірус у Китаї: 80 смертей, 24 – за останню добу
Понеділок, 27 січня 2020, 03:49
Внаслідок викликаної коронавірусом пневмонії за минулу добу в Китаї померли 24 особи. Кількість інфікованих збільшилась до 2794 людей.
Деталі: Загальна кількість померлих становить 80 людей. Нові випадки смертей зафіксовані у провінції Хубей, центром якого є місто Ухань.
За добу число хворих збільшилось на 769 нових випадків. Про це повідомив державний комітет КНР у справах охорони здоров’я.
Під підозрою на зараження коронавірусом перебувають близько 3,8 тисяч осіб.
У той же час, двох людей успішно вилікували від захворювання і виписали із лікарень.
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Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- Станом на 25 січня, коронавірусом в усьому світі заразилися понад дві тисячі осіб, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 56 осіб.
- В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.
Українська правда