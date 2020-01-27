Коронавирус в Китае: 80 смертей, 24 – за последние сутки

Вследствие вызванной коронавируса пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Количество инфицированных увеличилось до 2794 человек.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Общее количество умерших составляет 80 человек. Новые случаи смертей зафиксированы в провинции Хубэй, центром которого является город Ухань.

За сутки число заболевших увеличилось на 769 новых случаев. Об этом сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Под подозрением на заражение коронавирусом находятся около 3,8 тыс. человек.

В то же время, два человека успешно вылечили от заболевания и выписали из больниц.

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