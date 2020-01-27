На Донбасі захопили в полон розвідника "ДНР"

Група розвідників на Донбасі захопила в полон 29-річного бойовика російсько-окупаційних військ.

Джерело: Операція об'єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил українські розвідники затримали представника збройних формувань Російської Федерації".

Деталі: У затриманого 1991 року народження вилучили військовий квиток так званої ДНР. За словами найманця, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка займалася викриттям позицій, спостережних постів та вогневих точок підрозділів Об’єднаних сил.

На лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції.

Українські військовослужбовці надали йому медичну допомогу та доправили до військового шпиталю.

Що передувало: 27 січня у Києві затримали бойовика так званої "ДНР", який під час конфлікту біля закладу відпочинку кілька разів вистрелив у правоохоронців, у результаті чого один поліцейський отримав поранення.