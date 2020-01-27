На Донбассе захвачен разведчик "ДНР"

Группа разведчиков на Донбассе захватила в плен 29-летнего боевика российско-оккупационных войск.

Источник: Операция объединенных сил в Facebook

Дословно: "В ходе обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации".

Детали: У задержанного 1991 года рождения изъяли военный билет так называемой ДНР. По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, которая занималась разоблачением позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

На линии соприкосновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же русскими оккупантами. Другие члены ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.

Украинские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

Что предшествовало: 27 января в Киеве задержан боевик "ДНР", который во время конфликта у заведения отдыха несколько раз выстрелил в правоохранителей, в результате чего один полицейский получил ранение.