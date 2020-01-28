Держдеп передумав брати у поїздку до Європи журналістку, на яку кричав Помпео

Державний департамент США видалив зі списку ЗМІ, що супроводжуватимуть держсекретаря Майка Помпео під час візиту, зокрема до України, журналістку, на яку він кричав після запитання про Україну.

Джерело: CNN

Деталі: Зміна списку відбулась раптово через декілька днів як дипломат грубо відповів на запитання репортерки NPR Мері Келлі.

Під час поїздки Помпео, окрім України, планує відвідати Велику Британію, Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

У відповідь на це Асоціація кореспондентів Держдепу заявила, що протестує проти таких рішення видалити Келлі із літака Помпео.

Що передувало: Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив у брехні журналістку видання NPR Мері Луїз Келлі, яка напередодні заявила про крики й нецензурну лайку з боку Помпео на її адресу після питання про Україну.

Члени комітету з міжнародних відносини Сенату Конгресу США висловили "глибоке занепокоєння та тривогу" щодо слів держсекретаря Майка Помпео на адресу журналісти NPR Мері Луїз Келл після інтерв’ю, де згадувалась Україна.