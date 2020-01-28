Госдеп передумал брать в поездку в Европу журналистку, на которую кричал Помпео

Государственный департамент США удалил из списка СМИ, сопровождающих госсекретаря Майка Помпео во время визита, в частности в Украину, журналистку, на которую он кричал после вопроса об Украине.

Источник: CNN

Детали: Изменение списка состоялась внезапно через несколько дней как дипломат грубо ответил на вопрос репортера NPR Мэри Келли.

Во время поездки Помпео, кроме Украины, планирует посетить Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

В ответ на это Ассоциация корреспондентов Госдепа заявила, что протестует против решения удалить Келли с самолета Помпео.

Что предшествовало: Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил во лжи журналистку издания NPR Мэри Луиз Келли, которая накануне заявила о криках и нецензурную брань со стороны Помпео в ее адрес после вопроса об Украине.

Члены комитета по международным отношения Сената Конгресса США выразили "глубокую обеспокоенность и тревогу" касательно слов госсекретаря Майка Помпео в адрес журналистки NPR Мэри Луиз Келл после интервью, где упоминалась Украина.