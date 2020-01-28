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Бойовики знову відкривали вогонь біля ділянки розведення – ООС

Вівторок, 28 січня 2020, 06:21
Бойовики знову відкривали вогонь біля ділянки розведення – ООС

27 січня російські найманці 10 разів порушили режим "тиші". Втрат серед українських військових не було. 

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."

Деталі: Збройні формування РФ відкривали вогонь біля Пісків, Новотроїцького, Лебединського, Тарамчука, Майорського, Кіндрашівки Нової, Південного та Новотошківського. 

Крім того, о 21.50 в районі ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка, бойовики в черговий раз здійснили обстріл зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Нагадаємо:

  • 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів відкривали вогонь. Внаслідок чого один військовий загинув та один отримав поранення. Ще один боєць загинув у результаті підриву на вибуховому пристрої. Також один український захисник був травмований. 
  • Колишній військовий Андрій Римарук, який зараз є менеджером благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим", нещодавно заявляв, що "ворог активізувався" на ділянці біля Золотого, де восени відбулося розведення.

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Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіРозведення силДонбасвійна
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