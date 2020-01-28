Боевики снова открывали огонь возле участка разведения – ООС

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Вторник, 28 января 2020, 07:21

27 января российские наемники 10 раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских военных не было.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь у Песков, Новотроицкого, Лебединского, Тарамчука, Майорского, Кондрашовки Новой, Пивденного и Новотошковского.

Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, боевики в очередной раз совершили обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним:

  • 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз открывали огонь. В результате чего один военный погиб и один получил ранение. Еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве. Также один украинский защитник был травмирован.
  • Бывший военный Андрей Рымарук, который сейчас является менеджером благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", недавно заявлял, что "враг активизировался" на участке возле Золотого, где осенью произошло разведение.

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Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Разведение сил Донбасс война


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