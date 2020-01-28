Боевики снова открывали огонь возле участка разведения – ООС
27 января российские наемники 10 раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских военных не было.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь у Песков, Новотроицкого, Лебединского, Тарамчука, Майорского, Кондрашовки Новой, Пивденного и Новотошковского.
Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, боевики в очередной раз совершили обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Напомним:
- 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз открывали огонь. В результате чего один военный погиб и один получил ранение. Еще один боец погиб в результате подрыва на взрывном устройстве. Также один украинский защитник был травмирован.
- Бывший военный Андрей Рымарук, который сейчас является менеджером благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", недавно заявлял, что "враг активизировался" на участке возле Золотого, где осенью произошло разведение.
Читайте также: Экс-военный Андрей Римарук: "Надо просто перестать Стрела" уже стало мемом в армии