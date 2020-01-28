Боевики снова открывали огонь возле участка разведения – ООС

27 января российские наемники 10 раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских военных не было.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь у Песков, Новотроицкого, Лебединского, Тарамчука, Майорского, Кондрашовки Новой, Пивденного и Новотошковского.

Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, боевики в очередной раз совершили обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним:

26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз открывали огонь. В результате чего один военный погиб и один получил ранение. Еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве. Также один украинский защитник был травмирован.

Бывший военный Андрей Рымарук, который сейчас является менеджером благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", недавно заявлял, что "враг активизировался" на участке возле Золотого, где осенью произошло разведение.

Читайте также: Экс-военный Андрей Римарук: "Надо просто перестать Стрела" уже стало мемом в армии