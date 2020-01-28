Розведення під Петрівським: окупанти вже тиждень блокують доступ патрулям ОБСЄ

Збройні формування Російської Федерації протягом тижня забороняють спостерігачам місії ОБСЄ відвідати ділянку розведення в районі Петрівського Донецької області.

Джерело: пресслужба штабу ООС з посиланням на українську сторону СЦКК.

Деталі: Українські військові повідомляють, що бойовики перешкоджають виконанню представниками СММ ОБСЄ мандату місії біля ділянок розведення сил та засобів.

У щоденному звіті від 27 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань РФ знову заборонили патрулю місії проїзд на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського.

Обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня.

Крім того, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петрівське, безпілотник СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння).

Такі дії можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань Російської Федерації та порушення Мінських домовленостей.

Що передувало: 26 січня російсько-окупаційні війська влаштували збройну провокацію на ділянці розведення сил у Петрівському, щоб "підставити" українських військових і звинуватити їх у порушенні домовленостей. Диверсанти зайшли на місця, де до розведення розміщувалися підрозділи Об’єднаних сил, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань РФ.

Чому це важливо: Українські військові наголошують на неприпустимості таких дій. На їхню думку, метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка у подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або зайняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями РФ у зазначеному районі".