Разведение под Петровским: оккупанты уже неделю блокируют доступ патрулям ОБСЕ

374 просмотра
Вторник, 28 января 2020, 12:04

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение недели запрещают наблюдателям миссии ОБСЕ посетить участок разведения в районе Петровского Донецкой области.

Источник: пресс служба штаба ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Детали: Украинские военные сообщают, что боевики препятствуют выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата миссии.

В ежедневном отчете от 27 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует, что 25 и 26 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ снова запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении участка разведения в районе Петровского.

Ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели.

Кроме того, в эти дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, беспилотник СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

Такие действия могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей.

Что предшествовало: 26 января российско-оккупационные войска устроили вооруженную провокацию на участке разведения сил в Петровском, чтобы "подставить" украинских военных и обвинить их в нарушении договоренностей. Диверсанты зашли на места, где до разведения размещались подразделения Объединенных сил, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ.

Почему это важно: Украинские военные подчеркивают недопустимость таких действий. По их мнению, целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями РФ в указанном районе".

Украинская правда
Темы: Разведение сил Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики снова открывали огонь возле участка разведения – ООС 28 января 2020, 07:21
В штабе назвали три новых участка разведения, о которых договариваются в Минске 24 января 2020, 20:41
Министр обороны: Украина против разведения сил по всей линии разграничения 21 января 2020, 23:19
Все новости
Главные новости
Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения
Мать убитой Окуевой: У следствия есть записи, на которых обсуждают плату киллеру
В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров
В провинции Хубэй от коронавируса умерли более 100 человек
Все новости
здоровье

Седина – это не только о старости. 4 фактора, которые влияют на поседение

Опыт

Протанцевать жизнь: три теплые истории бабушек

ТаблоID

Тимошенко, Зеленский и Порошенко в флешмобе "аватарок"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів