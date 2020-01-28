Разведение под Петровским: оккупанты уже неделю блокируют доступ патрулям ОБСЕ

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение недели запрещают наблюдателям миссии ОБСЕ посетить участок разведения в районе Петровского Донецкой области.

Источник: пресс служба штаба ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Детали: Украинские военные сообщают, что боевики препятствуют выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата миссии.

В ежедневном отчете от 27 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует, что 25 и 26 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ снова запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении участка разведения в районе Петровского.

Ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели.

Кроме того, в эти дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, беспилотник СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

Такие действия могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей.

Что предшествовало: 26 января российско-оккупационные войска устроили вооруженную провокацию на участке разведения сил в Петровском, чтобы "подставить" украинских военных и обвинить их в нарушении договоренностей. Диверсанты зашли на места, где до разведения размещались подразделения Объединенных сил, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ.

Почему это важно: Украинские военные подчеркивают недопустимость таких действий. По их мнению, целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями РФ в указанном районе".