Нове керівництво ДБР: Бабіков розповів, як познайомився з Венедіктовою

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков запевняє, що ніхто з партії "Слуга народу" чи Офісу президента не пропонував йому піти на роботу в ДБР, хоча з нинішньою начальницею Іриною Венедіктовою він був знайомий.

Джерело: пресконференція Бабікова

Пряма мова: "З Іриною Венедиктовою я познайомився під час проходження служби в органах прокуратури Харківської області, що відбувалося у ’10-го по ’16-й рік. Там ми декілька разів перетиналися на наукових заходах, присвячених реформуванню судової та правоохоронної системи.

Я не знайомий із будь-яким депутатом із партії "Слуга народу. З Офісу президента – тим паче".

Про висування своєї кандидатури: "Про конкурс я дізнався на сайті ДБР. Це не проблема – зібрати документи за три дні, підтвердження цьому – що конкурсантів було близько 40.

Конкурс не був формальністю. На час обрання заступника і першого заступника було розроблено тимчасовий порядок проведення конкурсу на зайняття цих посад. Порядок передбачав і формування комісії, і проведення конкурсу...

Конкурс, який відбувався з 30 грудня по 3 січня, розроблявся на підставі порядку, до розроблення якого я не маю стосунку. .. Я допомагав розробляти порядок проведення конкурсу, який зараз опублікований на сайті і який не діяв на час конкурсу, в якому я переміг… той порядок, який дасть нам зараз завести оперативних працівників".

Коментар щодо тези, що революція гідності була "переворотом": "Революція гідності" трапилася саме тому, що у суспільстві назріли ті відносини, коли верхівка не розуміла інше суспільство. Революція – це об’єктивні події, які мали місце.

Проте органи досудового розслідування мають з’ясувати і дослідити всі обставини, про які заявляє як одна сторона, так і інша. Саме у такий спосіб може бути забезпечено об’єктивне з’ясування і надання суспільству відповіді про те, що мало місце в ’14-му році".

Відповідь на запитання, чи буде він готовий підписати підозру Віктору Януковичу: "Я не є керівником органу досудового розслідування… Моя посада – перший заступник директора ДБР, я не наділений процесуальними повноваженнями складати підозру, підписувати чи затверджувати".

Деталі: На те, що прокурор Олександр Донський називав його "відданим" Януковичу, Бабіков відповів, що не пам’ятає такого прокурора. Також він завив, що "у жодному кримінальному провадженні не здійснював захист Януковича".

Крім того, Бабіков запевнив, що у 2012 році, коли оголошували в розшук Арсена Авакова як колишнього керівника Харківської обласної держадміністрації, він міг хіба що висвітлювати це інформаційно. "У мене немає і не було ніколи ніяких відносин із Аваковим", – сказав він.

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