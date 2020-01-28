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Нове керівництво ДБР: Бабіков розповів, як познайомився з Венедіктовою

Вівторок, 28 січня 2020, 11:57
Нове керівництво ДБР: Бабіков розповів, як познайомився з Венедіктовою

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков каже, що він чесно переміг у конкурсі на зайняття цієї посади, хоча з нинішньою начальницею Іриною Венедіктовою був знайомий.

Джерело: брифінг Бабікова

Пряма мова: "З Іриною Венедіктовою я познайомився під час проходження служби в органах прокуратури Харківської області, що відбувалося у ’10-го по ’16-й рік. Там ми декілька разів перетиналися на наукових заходах, присвячених реформуванню судової та правоохоронної системи.

Я не знайомий із будь-яким депутатом із партії "Слуга народу. З Офісу президента – тим паче".

Про пропозицію Венедіктової: "Після призначення Ірини Валентинівни т.в.о. директора 27 грудня, вона запропонувала мені обійняти посаду її радника у патронатній службі – радника з питань досудового розслідування. Мною було підготовано документи, подано для працевлаштування, проте офіційно я не зміг працевлаштуватися, оскільки протягом січневих свят до Єдиного реєстру адвокатів України не було внесено відомості про припинення моєї адвокатської діяльності.

…Я на громадських засадах – у деяких питаннях, не вникаючи у справи, не досліджуючи їхній зміст і не втручаючись у досудове розслідування – допомагав розглянути певні організаційні питання, що стосуються досудового розслідування… Не з кримінальними провадженнями".

Деталі: За словами Бабікова, через зміни в законодавства, які перетворили ДБР з центрального органу влади на правоохоронний орган, норми про порядок проведення конкурсу втратили чинність – і довелося розробити новий порядок.

Про конкурс: "Про конкурс я дізнався на сайті ДБР. Це не проблема – зібрати документи за три дні, підтвердження цьому – що конкурсантів було близько 40.

Конкурс не був формальністю. На час обрання заступника і першого заступника було розроблено тимчасовий порядок проведення конкурсу на зайняття цих посад. Порядок передбачав і формування комісії, і проведення конкурсу...

Конкурс, який відбувався з 30 грудня по 3 січня, розроблявся на підставі порядку, до розроблення якого я не маю стосунку. .. Я допомагав розробляти порядок проведення конкурсу, який зараз опублікований на сайті і який не діяв на час конкурсу, в якому  я переміг… той порядок, який дасть нам зараз завести оперативних працівників".

Передісторія:

  • 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР
  • 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив виконувачем обов’язки директора ДБР тоді ще нардепку "Слуги народу" й голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову. 14 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження Венедіктової як депутата.
  • 20 січня 2020 року Ірина Венедіктова заявила, що підписала накази про призначення заступників директора ДБР.. Одним із них став колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков.
  • Щоб уникнути дорікань за конфлікт інтересів, Бабікова вирішили не допускати до справ Майдану.
  • Бабіков працював в об'єднанні "Aver Lex", яке захищало екс-президента Віктора Януковича. Як свідчать дані реєстру судових рішень, на початку 2018 року він подавав касацію на рішення про призначення Януковичу державного захисника у справі про перешкоджання і насильство щодо "майданівців"
  • Тепер Бабіков заявив, що інтереси колишнього президента не представляв, ніколи не був із ним знайомий і "жодних договірних відносин із ним не укладав", а лише підписав "технічний документ", поки колеги були зайняті.

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" в Threads

Теми: ДБРЯнуковичБабіковВенедіктова
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