Новое руководство ГБР: Бабиков рассказал, как познакомился с Венедиктовой

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков говорит, что честно победил в конкурсе на занятие этой должности, хотя с нынешней начальницей Ириной Венедиктовой он был знаком.

Источник: брифинг Бабикова

Прямая речь: "С Ириной Венедиктовой я познакомился во время прохождения службы в органах прокуратуры Харьковской области, что происходило в '10 -го по '16 -й год. Там мы несколько раз пересекались на научных мероприятиях, посвященных реформированию судебной и правоохранительной системы.

Я не знаком ни с одним депутатом из партии "Слуга народа. Из Офиса президента – тем более".

О предложении Венедиктовой: "После назначения Ирины Валентиновны в.и.о. директора 27 декабря, она предложила мне занять пост ее советника в патронатной службе – советника по вопросам досудебного расследования. Мною были подготовлены документы, поданы для трудоустройства, однако официально я не смог трудоустроиться, поскольку в течение январских праздников в Единый реестр адвокатов Украины не были внесены сведения о прекращении моей адвокатской деятельности.

...Я на общественных началах – в некоторых вопросах, не вникая в дела, не исследуя их содержание и не вмешиваясь в досудебное расследование – помогал рассмотреть определенные организационные вопросы, касающиеся досудебного расследования... Не с уголовными производствами".

Детали: По словам Бабикова, из-за изменений в законодательстве, которые превратили ГБР из центрального органа власти в правоохранительный орган, нормы о порядке проведения конкурса утратили силу – и пришлось разработать новый порядок.

О конкурсе: "О конкурсе я узнал на сайте ГБР. Это не проблема – собрать документы за три дня, подтверждение этому – что конкурсантов было около 40.

Конкурс не был формальностью. На время избрания заместителя и первого заместителя был разработан временный порядок проведения конкурса на занятие этих должностей. Порядок предусматривал и формирование комиссии, и проведение конкурса...

Конкурс, который проходил с 30 декабря по 3 января, разрабатывался на основании порядка, к разработке которого я не имею отношения .. Я помогал разрабатывать порядок проведения конкурса, который сейчас опубликован на сайте и который не действовал на время конкурса, в котором я победил... тот порядок, который даст нам сейчас завести оперативных работников".

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