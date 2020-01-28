Новое руководство ГБР: Бабиков рассказал, как познакомился с Венедиктовой
Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков уверяет, что никто из партии "Слуга народа" или Офиса президента не предлагал ему пойти на работу в ГБР, хотя с нынешней начальницей Ириной Венедиктов он был знаком.
Источник: пресс-конференция Бабикова
Прямая речь: "С Ириной Венедиктовой я познакомился во время прохождения службы в органах прокуратуры Харьковской области, что происходило в '10 -го по '16 -й год. Там мы несколько раз пересекались на научных мероприятиях, посвященных реформированию судебной и правоохранительной системы.
Я не знаком ни с одним депутатом из партии "Слуга народа. Из Офиса президента – тем более".
О выдвижении своей кандидатуры: "О конкурсе я узнал на сайте ГБР. Это не проблема – собрать документы за три дня, подтверждение этому – что конкурсантов было около 40.
Конкурс не был формальностью. На время избрания заместителя и первого заместителя был разработан временный порядок проведения конкурса на занятие этих должностей. Порядок предусматривал и формирования комиссии, и проведение конкурса...
Конкурс, который проходил с 30 декабря по 3 января, разрабатывался на основании порядка, к разработке которого я не имею отношения .. Я помогал разрабатывать порядок проведения конкурса, который сейчас опубликован на сайте и который не действовал на время конкурса, в котором я победил... тот порядок, который даст нам сейчас завести оперативных работников".
Комментарий относительно тезиса, что "Революция достоинства" была "переворотом": "Революция достоинства" случилась именно потому, что в обществе назрели те отношения, когда верхушка не понимала другое общество. Революция – это объективные события, которые имели место.
Однако органы досудебного расследования должны выяснить и исследовать все обстоятельства, о которых заявляет как одна сторона, так и другая. Именно таким образом может быть обеспечено объективное выяснение и предоставление обществу ответа о том, что имело место в '14 -м году".
Ответ на вопрос, будет ли он готов подписать подозрение Виктору Януковичу: "Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования... Моя должность – первый заместитель директора ГБР, я не наделен процессуальными полномочиями составлять подозрение, подписывать или утверждать его".
Детали: На то, что прокурор Александр Донской называл его "преданным" Януковичу, Бабиков ответил, что не помнит такого прокурора. Также он заявил, что "ни в одном уголовном производстве не осуществлял защиту Януковича".
Кроме того, Бабиков заверил, что в 2012 году, когда объявляли в розыск Арсена Авакова как бывшего руководителя Харьковской областной госадминистрации, он мог разве что освещать это информационно. "У меня нет и не было никогда никаких отношений с Аваковым", – сказал он.
Предыстория:
- 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил исполняющим обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа", тогда еще главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
- 20 января 2020 года Ирина Венедиктова заявила, что подписала приказы о назначении заместителей директора ГБР. Одним из них стал бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков.
- Чтобы избежать нареканий за конфликт интересов, Бабикова решили не допускать к делам Майдана.