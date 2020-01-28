За справою Ситника стоїть Аваков – ЦПК

Центр протидії корупції заявляє, що за справою про відпочинок директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника стоїть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, намагаючись таким чином дискредитувати орган, який розслідує скандальні закупівлі МВС.

Джерело: стаття ЦПК для УП "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці"

Дослівно: "Не забуває Аваков і про своїх кривдників, намагаючись їх дискредитувати та позбавити впливу".

Деталі: Мова йде про відпочинок керівника НАБУ Артема Ситника, через який суд визнав його винним у вчиненні корупційного правопорушення.

Керівника НАБУ звинуватили в отриманні подарунка у вигляді 25 тисяч гривень (тисячі доларів) за 6 днів відпочинку на базі відпочинку в селі Рівненської області.

Протоколи у цій справі складали і вручали Ситнику оперуповноважені з Департаменту захисту економіки Національної поліції.

Правоохоронці звинувачували директора НАБУ і його друзів у тому, що їхній відпочинок оплатила інша людина і що Ситник не задекларував цей подарунок.

Головним доказом у справі стали свідчення особи, яка цей відпочинок Ситнику "організувала" – бізнесмена Миколи Надейка. Останній вказав, що він оплатив відпочинок за власні кошти.

Заяви Ситника і його друзів у суді про те, що витрати у 25 тисяч гривень були поділені порівну між ними, ні суд, ні поліція до уваги не взяли.

Разом з тим, в інтерв'ю ЗМІ Надейко підтвердив, що є радником керівника компанії "Авангард", бенефіціаром якої є Олег Бахматюк. Справу щодо цієї компанії – про втрату 1,1 млрд гривень бюджетних коштів через незаконне відшкодування з бюджету ПДВ – розслідувала НАБУ.

Однак цю справу через дії керівника САП Назара Холодницького та ексгенпрокурора Юрія Луценка закрили.

Крім того, суддя першої інстанції Олексій Рижий, який виносив рішення щодо Ситника, сам був фігурантом кримінального провадження щодо хабара, яке на момент суду щодо Ситника розслідувала поліція.

Також за даними ЦПК, після рішення суду депутати з "пулу Авакова-Коломойського" просували у Верховній Раді і в підконтрольних ЗМІ тезу про необхідність звільнення Ситника.

ЦПК припускає, що все це пов’язане з тим, що саме НАБУ складає чи не найбільшу загрозу для міністра Авакова. Адже саме НАБУ вело справу "рюкзаків для Нацгвардії", які син Авакова та заступник Сергій Чеботар закупили за завищеними цінами та без проведення конкурентного тендеру. Шкода від цієї оборудки склала 14 мільйонів гривень.

А наразі серед справ, які розслідує НАБУ, є щонайменше одна, яка може стосуватися особисто інтересів Авакова. Йдеться про скандальну закупівлю для поліції автомобілів Mitsubishi вартістю майже мільярд гривень.

ЦПК додає, що у питанні тиску на НАБУ в Авакова є низка впливових союзників. Наприклад, олігарх Ігор Коломойський, адже саме в НАБУ закумульовані всі кримінальні провадження щодо Приватбанку і справа Укрнафти.