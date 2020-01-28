За делом Сытника стоит Аваков – ЦПК

Центр противодействия коррупции заявляет, что за делом об отдыхе директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника стоит министр внутренних дел Арсен Аваков, пытаясь таким образом дискредитировать орган, который расследует скандальные закупки МВД.

Источник: статья ЦПК для УП "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке"

Дословно: "Не забывает Аваков и о своих обидчиках, пытаясь их дискредитировать и лишить влияния".

Детали: Речь идет об отдыхе руководителя НАБУ Артема Сытника, из-за которого суд признал его виновным в совершении коррупционного правонарушения.

Руководителя НАБУ обвинили в получении подарка в виде 25 тысяч гривен (тысячи долларов) за 6 дней отдыха на базе отдыха в селе Ровенской области.

Протоколы в этом деле составляли и вручали Сытнику оперуполномоченные из Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Правоохранители обвиняли директора НАБУ и его друзей в том, что их отдых оплатил другой человек, а Сытник не задекларировал этот подарок.

Главным доказательством по делу стали показания человека, который этот отдых Сытнику "организовал" – бизнесмена Николая Надейко. Последний указал, что он оплатил отдых за собственные средства.

Заявления Сытника и его друзей в суде о том, что расходы в 25 тысяч гривен были разделены поровну между ними, ни суд, ни полиция во внимание не приняли.

Вместе с тем, в интервью СМИ Надейко подтвердил, что является советником руководителя компании "Авангард", бенефициаром которой является Олег Бахматюк. Дело по этой компании - о потере 1,1 миллиарда гривен бюджетных средств из-за незаконного возмещения из бюджета НДС – расследовала НАБУ.

Однако это дело из-за действий руководителя САП Назара Холодницкого и экс-генпрокурора Юрия Луценко закрыли.

Кроме того, судья первой инстанции Алексей Рыжий, который выносил решение по Сытнику, сам был фигурантом уголовного производства о взятке, которое на момент суда по Сытнику расследовала полиция.

Также по данным ЦПК, после решения суда депутаты из "пула Авакова-Коломойского" продвигали в Верховной Раде и в подконтрольных СМИ тезис о необходимости увольнения Сытника.

ЦПК предполагает, что все это связано с тем, что именно НАБУ составляет едва ли не самую большую угрозу для министра Авакова. Ведь именно НАБУ вело дело "рюкзаков для Нацгвардии", которые сын Авакова и заместитель Сергей Чеботарь закупили по завышенным ценам и без проведения конкурентного тендера. Ущерб от этой сделки составил 14 миллионов гривен.

А сейчас среди дел, которые расследует НАБУ, есть по меньшей мере одно, которое может касаться лично интересов Авакова. Речь идет о скандальной закупке для полиции автомобилей Mitsubishi стоимостью почти миллиард гривен.

ЦПК добавляет, что в вопросе давления на НАБУ у Авакова есть ряд влиятельных союзников. Например, олигарх Игорь Коломойский, ведь именно в НАБУ аккумулированы все уголовные производства по Приватбанку и дело Укрнафты.