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Суд призначив Ситнику штраф за відпочинок в Рівненській області

П'ятниця, 6 вересня 2019, 13:37
Суд призначив Ситнику штраф за відпочинок в Рівненській області

Джерело: Коментар УП адвоката Артема Ситника Владислава Кичи

Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф.

Пряма мова: "Так, дійсно було рішення, було проголошено. Рішення вступило в законну силу, я пишу апеляцію. 10 днів дається термін на подачу апеляції".

Деталі: Директора НАБУ Артема Ситника визнали винним і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн).

Що було раніше: Генпрокуратурою стосовно Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку  у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання в ході свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.

Історія питання: 

  • 12 липня ГПУ повідомила, що поліцейський зачитав Ситнику адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою, оскільки останній "сховався" і вчергове не з’явився на виклик до поліції.
  • У Луценка зазначили, що тепер всі необхідні дії завершені і справа проти очільника НАБУ пішла до суду.
  • Ситник назвав вручений йому адмінпротокол необґрунтованим. Він також заявив, що сумнівається в неупередженості судді, який розглядає справу про нібито отримання ним корупційного подарунка.

Українська правда

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Теми: СитниксудРівненська областьНАБУ
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