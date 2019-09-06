Суд призначив Ситнику штраф за відпочинок в Рівненській області
Джерело: Коментар УП адвоката Артема Ситника Владислава Кичи
Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф.
Пряма мова: "Так, дійсно було рішення, було проголошено. Рішення вступило в законну силу, я пишу апеляцію. 10 днів дається термін на подачу апеляції".
Деталі: Директора НАБУ Артема Ситника визнали винним і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн).
Що було раніше: Генпрокуратурою стосовно Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання в ході свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.
Історія питання:
- 12 липня ГПУ повідомила, що поліцейський зачитав Ситнику адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою, оскільки останній "сховався" і вчергове не з’явився на виклик до поліції.
- У Луценка зазначили, що тепер всі необхідні дії завершені і справа проти очільника НАБУ пішла до суду.
- Ситник назвав вручений йому адмінпротокол необґрунтованим. Він також заявив, що сумнівається в неупередженості судді, який розглядає справу про нібито отримання ним корупційного подарунка.
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