Суд призначив Ситнику штраф за відпочинок в Рівненській області

Джерело: Коментар УП адвоката Артема Ситника Владислава Кичи

Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф.

Пряма мова: "Так, дійсно було рішення, було проголошено. Рішення вступило в законну силу, я пишу апеляцію. 10 днів дається термін на подачу апеляції".

Деталі: Директора НАБУ Артема Ситника визнали винним і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн).

Що було раніше: Генпрокуратурою стосовно Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання в ході свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.

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