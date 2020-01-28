Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина договорилась с ЕС об обновлении Соглашения об ассоциации – Гончарук

Вторник, 28 января 2020, 20:55
Украина договорилась с ЕС об обновлении Соглашения об ассоциации – Гончарук

В рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС обсуждался вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил на брифинге по результатам проведения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе премьер-министр Алексей Гончарук.

"Безусловно, мы обсудили с ЕС вопрос обновления Соглашения об ассоциации, а в первую очередь - его торговой части", - заявил он.

Впрочем, по словам главы украинского правительства, в первую очередь это будет касаться "промышленного безвиза" - присоединения Украины к соглашению ACAA.

"Мы договорились о визите оценочной миссии, которая прибудет в Украину так быстро, как это только возможно", - заявил он.

Вместе с тем Алексей Гончарук не упомянул о вопросах пересмотра пошлин или квот на беспошлинную торговлю, которые планировали обсудить в диалоге с ЕС.

Читайте также: Обновление Соглашения об ассоциации должно учитывать интересы прежде всего украинцев - евродепутат

Темы: ЕСГончарук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ЕС
ЕС принял новый режим санкций против Ирана, который ударит по производству беспилотников
ЕС подтвердил, что отложил представление предложения о замороженных активах РФ
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: