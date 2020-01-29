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Коронавірус 2019-nCoV вперше відтворили за межами Китаю

Середа, 29 січня 2020, 02:46
Коронавірус 2019-nCoV вперше відтворили за межами Китаю

Вчені в Австралії стали першими, хто відтворив новий коронавірус за межами Китаю.

Джерело: Всесвітня організації охорони здоров'я, передає BBC

Деталі: Дослідники з лабораторії в Мельбурні повідомили, що їм вдалося виростити копію вірусу 2019-nCoV. Раніше вчені в Китаї поділилися послідовністю геному вірусу.

Лікарі заявили, що копія може бути використана в якості "контрольного матеріалу" для тестування і здатна "змінить підхід в діагностиці" захворювання. Зокрема виявити вірус у людей, у яких немає симптомів.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайкоронавірусАвстралія
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