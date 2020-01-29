Коронавирус 2019-nCoV впервые воссоздали за пределами Китая

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Среда, 29 января 2020, 03:46

Ученые в Австралии стали первыми, кто воссоздал новый коронавирус за пределами Китая.

Источник: Всемирная организации здравоохранения, передает BBC

Детали: Исследователи из лаборатории в Мельбурне сообщили, что им удалось вырастить копию вируса 2019-nCoV. Ранее ученые в Китае поделились последовательностью генома вируса.

Врачи заявили, что копия может быть использована в качестве "контрольного материала" для тестирования и "изменит подход в диагностики" заболевания. В частности обнаружить вирус у людей, у которых нет симптомов.

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.

Темы: Китай коронавирус Австралия


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