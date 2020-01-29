Коронавирус 2019-nCoV впервые воссоздали за пределами Китая
Среда, 29 января 2020, 02:46
Ученые в Австралии стали первыми, кто воссоздал новый коронавирус за пределами Китая.
Источник: Всемирная организации здравоохранения, передает BBC
Детали: Исследователи из лаборатории в Мельбурне сообщили, что им удалось вырастить копию вируса 2019-nCoV. Ранее ученые в Китае поделились последовательностью генома вируса.
Врачи заявили, что копия может быть использована в качестве "контрольного материала" для тестирования и "изменит подход в диагностики" заболевания. В частности обнаружить вирус у людей, у которых нет симптомов.
Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
- Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
- В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
- Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.