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Лікарі будуть підтримувати зв’язок з усіма, хто повернувся в Україну з Китаю

Середа, 29 січня 2020, 17:08
Лікарі будуть підтримувати зв’язок з усіма, хто повернувся в Україну з Китаю

Лікарі будуть тримати зв'язок із громадянами, які починаючи з 1 січня прибули до України з Китаю.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Із завтрашнього дня у нас буде посилена робота щодо тих пасажирів, які прибули (з Китаю — ред.) протягом останнього часу. Це буде персональна комунікація з цими людьми".

Деталі: За словами Коваля, більшість із пасажирів, які прилетіли з Китаю та перебувають в Україні, ще на борту літака отримали інформацію щодо порядку дій у разі погіршення самопочуття.

Зважаючи на те, що інкубаційний період оновлено до 10 днів, замість 14, під час якого людина може інфікувати інших людей, і при цьому не мати у себе симптомів, для того, щоб пересвідчитися, що все в порядку, фахівці контактуватимуть із ними по телефону.

Зв'язок із громадянами підтримуватимуть упродовж двох тижнів. Наразі, за словами Коваля, це близько 3900 осіб, які прибували з Китаю, починаючи з 1 січня.

Він наголосив, що в разі погіршення самопочуття, грипоподібних симптомів, людина повинна передусім звернутися до сімейного лікаря. Ті, хто не уклав декларації з сімейним лікарем, терапевтом, у звичайному порядку можуть звернутися до терапевтів за місцем проживання.

За його словами, сімейні лікарі, терапевти мають діяти за тим порядком, який впроваджено в кожному конкретному регіоні, про що лікарям "первинки" мають повідомити обласні департаменти охорони здоров'я.

Також у кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов'язаного з коронавірусом китайського походження.

Заступник міністра охорони здоров'я також закликав громадян послуговуватися офіційною інформацією, яка розміщується на сайті МОЗ, де днями буде створено окрему сторінку з усією наявною інформацією про ситуацію з коронавірусом 2019-nCoV, рекомендації ВООЗ.

Знати більше: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Нагадаємо: 

  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • На 29 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 130 людей. Загалом зафіксовано 6057 випадківзахворювання.
  • Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.
  • Водночас, у зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.
  • В Україні випадків захворювання коронавірусом не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусздоров'я
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