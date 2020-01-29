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Врачи будут поддерживать связь со всеми, кто вернулся в Украину из Китая

Среда, 29 января 2020, 17:08
Врачи будут поддерживать связь со всеми, кто вернулся в Украину из Китая

Врачи будут держать связь с гражданами, которые начиная с 1 января прибыли в Украину из Китая.

Источник: замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "С завтрашнего дня у нас будет усилена работа относительно пассажиров, прибывших (из Китая - ред.) в последнее время. Будет персональная коммуникация с этими людьми".

Детали: По словам Коваля, большинство из пассажиров, прилетевших из Китая, еще на борту самолета получили информацию о порядке действий в случае ухудшения самочувствия.

Учитвая то, что инкубационный период обновлен до 10 дней, вместо 14, во время которого человек может инфицировать других людей, и при этом не иметь у себя симптомов, для того, чтобы убедиться, что все в порядке, специалисты будут контактировать с ними по телефону.

Связь с гражданами будут поддерживать в течение двух недель. Сейчас, по словам Коваля, это около 3900 человек, которые прибывали из Китая, начиная с 1 января.

Он отметил, что в случае ухудшения самочувствия, гриппоподобных симптомов, человек должен прежде всего обратиться к семейному врачу. Те, кто не заключил декларацию по семейным врачом, терапевтом, в обычном порядке могут обратиться к терапевтам по месту жительства.

По его словам, семейные врачи, терапевты должны действовать по тем порядком, который внедрен в каждом конкретном регионе, о чем врачам "первички" должны сообщить областные департаменты здравоохранения.

Также в каждом регионе определяется лечебное учреждение, которое должно принять людей в случае, если будет подозрение на развитие заболевания, связанного с коронавирусом китайского происхождения.

Замминистра здравоохранения также призвал граждан пользоваться официальной информацией, которая размещается на сайте Минздрава, где на днях будет создана отдельная страница со всей имеющейся информацией о ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, рекомендациями ВОЗ.

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Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания
  • Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.
  • В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
  • В Украине случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.

Темы: коронавирусздоровье
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