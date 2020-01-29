Після скандалу з журналісткою Помпео знову висловився про українців
Середа, 29 січня 2020, 20:32
Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Україна важлива для американців.
Джерело: відповіді Помпео журналістам під час подорожі на сайті Держдепартаменту США
Деталі: У відповідь на прохання прокоментувати заяву журналістки NPR Мері Келлі про його скептичні висловлювання на адресу України Помпео сказав: "Звісно, американський народ переймається народом України".
Нагадаємо, Помпео прибуде до Києва 30 січня в межах запланованої поїздки до п'ятьох країн. Держсекретар США також відвідає Білорусь, Узбекистан, Казахстан та Велику Британію.
Передісторія:
- Раніше Мері Келлі заявила, що Помпео нецензурно вилаявся на неї через запитання про звільнення експослині США в Україні Марі Йованович.
- Журналістка розповіла про розмову з Помпео: "Він кричав на мене приблизно стільки ж, скільки тривало саме інтерв'ю. Йому не сподобалось, що його питали про Україну. Він запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?"
- Помпео звинуватив журналістку у брехні.
- Члени комітету з міжнародних відносини Сенату Конгресу США висловили "глибоке занепокоєння та тривогу" щодо слів Помпео.
- Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснив Помпео, що відповіддю на питання, "Думаєте, американців непокоїть Україна?", має бути: "Так".
Українська правда