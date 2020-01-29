Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після скандалу з журналісткою Помпео знову висловився про українців

Середа, 29 січня 2020, 20:32
Після скандалу з журналісткою Помпео знову висловився про українців

Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Україна важлива для американців.

Джерело: відповіді Помпео журналістам під час подорожі на сайті Держдепартаменту США

Деталі: У відповідь на прохання прокоментувати заяву журналістки NPR Мері Келлі про його скептичні висловлювання на адресу України Помпео сказав: "Звісно, американський народ переймається народом України".

Нагадаємо, Помпео прибуде до Києва 30 січня в межах запланованої поїздки до п'ятьох країн. Держсекретар США також відвідає Білорусь, Узбекистан, Казахстан та Велику Британію.

Передісторія: 

  • Раніше Мері Келлі заявила, що Помпео нецензурно вилаявся на неї через запитання про звільнення експослині США в Україні Марі Йованович.
  • Журналістка розповіла про розмову з Помпео: "Він кричав на мене приблизно стільки ж, скільки тривало саме інтерв'ю. Йому не сподобалось, що його питали про Україну. Він запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?"
  • Помпео звинуватив журналістку у брехні
  • Члени комітету з міжнародних відносини Сенату Конгресу США висловили "глибоке занепокоєння та тривогу" щодо слів Помпео.
  • Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснив Помпео, що відповіддю на питання, "Думаєте, американців непокоїть Україна?", має бути: "Так".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: