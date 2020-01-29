Після скандалу з журналісткою Помпео знову висловився про українців

Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Україна важлива для американців.

Джерело: відповіді Помпео журналістам під час подорожі на сайті Держдепартаменту США

Деталі: У відповідь на прохання прокоментувати заяву журналістки NPR Мері Келлі про його скептичні висловлювання на адресу України Помпео сказав: "Звісно, американський народ переймається народом України".

Нагадаємо, Помпео прибуде до Києва 30 січня в межах запланованої поїздки до п'ятьох країн. Держсекретар США також відвідає Білорусь, Узбекистан, Казахстан та Велику Британію.

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