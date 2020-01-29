После скандала с журналисткой Помпео вновь высказался об украинцах
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Среда, 29 января 2020, 21:32
Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Украина важна для американцев.
Источник: ответы Помпео журналистам во время путешествия на сайте госдепартамента США
Детали: В ответ на просьбу прокомментировать заявление журналистки NPR Мэри Келли о его скептических высказываниях в адрес Украины Помпео сказал: "Конечно, американскому народу небезразличен народ Украины".
Предыстория:
- Ранее Мэри Келли заявила, что Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении экс-посла США в Украине Мари Йованович.
- Журналистка рассказала о разговоре с Помпео: "Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".
- Помпео обвинил журналистку в лжи.
- Члены Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США выразили "глубокую обеспокоенность и тревогу" относительно слов Помпео.
- Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор пояснил Помпео, что ответом на вопрос "Думаете, американцев беспокоит Украина?" должно быть: "Да".
Украинская правда
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