После скандала с журналисткой Помпео вновь высказался об украинцах

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Украина важна для американцев.

Источник: ответы Помпео журналистам во время путешествия на сайте госдепартамента США

Детали: В ответ на просьбу прокомментировать заявление журналистки NPR Мэри Келли о его скептических высказываниях в адрес Украины Помпео сказал: "Конечно, американскому народу небезразличен народ Украины".

Напомним, Помпео прибудет в Киев 30 января в рамках запланированной поездки в пять стран. Госсекретарь США также посетит Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Великобританию.

Предыстория: