После скандала с журналисткой Помпео вновь высказался об украинцах

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Среда, 29 января 2020, 21:32

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Украина важна для американцев.

Источник: ответы Помпео журналистам во время путешествия на сайте госдепартамента США

Детали: В ответ на просьбу прокомментировать заявление журналистки NPR Мэри Келли о его скептических высказываниях в адрес Украины Помпео сказал: "Конечно, американскому народу небезразличен народ Украины".

Предыстория:

  • Ранее Мэри Келли заявила, что Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении экс-посла США в Украине Мари Йованович.
  • Журналистка рассказала о разговоре с Помпео: "Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".
  • Помпео обвинил журналистку в лжи.
  • Члены Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США выразили "глубокую обеспокоенность и тревогу" относительно слов Помпео.
  • Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор пояснил Помпео, что ответом на вопрос "Думаете, американцев беспокоит Украина?" должно быть: "Да".

Украинская правда
Темы: США Украина скандал


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