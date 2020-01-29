"Ексміністр ДНР" подякував СБУ за нормальне життя

Колишній так званий "міністр вугільної промисловості ДНР" Ігор Івакін, якого українські правоохоронці нещодавно нібито вивезли з ОРДО, подякував працівникам Служби безпеки України за "новий етап" у його житті.

Джерело: Ігор Івакін у Facebook

Дослівно: "Завдяки співробітникам СБУ у мене з'явилася можливість почати новий етап і повернутися до нормального життя.

Через обставини непереборної сили навесні 2014 року, коли я був призначений в присутності російських радників на посаду "міністра вугільної промисловості", мене поставили перед фактом і, побоюючись за життя близьких, не міг публічно відмовити, адже...там особливо не панькаються з тими, хто їм суперечить.

...З метою доведення громадськості фактора неспроможності існування "ДНР", утвореного агресивною політикою РФ, тотального занепаду всіх галузей промисловості і життя в цілому на окупованих територіях, визначення свого статусу в рамках чинного законодавства України... вирішив про необхідність свого публічного звернення".

Що передувало: У середу, 29 січня, СБУ повідомила, що у ході спецоперації вивела Івакіна на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього "корисну інформацію" про вплив Росії на бойовиків.

Водночас, кілька джерел свідчать, що "ексміністр" ще з 2014 року проживав на контрольованій українським урядом території.