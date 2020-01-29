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"Экс-министр ДНР" поблагодарил СБУ за нормальную жизнь

Среда, 29 января 2020, 22:22
Экс-министр ДНР поблагодарил СБУ за нормальную жизнь

Бывший так называемый "министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, которого украинские правоохранители недавно якобы вывезли из ОРДО, поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины за "новый этап" в его жизни.

Источник: Игорь Ивакин в Facebook

Дословно: "Благодаря сотрудникам СБУ у меня появилась возможность начать новый этап и вернутся к нормальной жизни.

В силу событий непреодолимой силы весной 2014 года, когда я был назначен в присутствии российских советников на пост "министра угольной промышленности", я был поставлен перед фактом и, опасаясь за жизнь близких, не мог публично отказать, так как...особо не церемонились с теми, кто им перечил.

...С целью доведения общественности фактора несостоятельности существования "ДНР", образованного агрессивной политикой РФ, тотальном упадке всех отраслей промышленности и жизни в целом на оккупированных территориях, определения своего статуса в рамках существующего законодательства Украины...принял решение о необходимости своего публичного обращения".

Что было ранее: В среду, 29 января, СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела Ивакина на подконтрольную украинским властям территорию и получила от него "полезную информацию" о влиянии России на боевиков. 

В то же время, несколько источников свидетельствуют, что "экс-министр" еще с 2014 года проживал на контролируемой украинским правительством территории.

Украинская правда

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Темы: СБУОРДЛОоккупация
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