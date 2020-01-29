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Стало відомо, скільки українців знаходиться у провінції Хубей та місті Ухань

Середа, 29 січня 2020, 22:47
Стало відомо, скільки українців знаходиться у провінції Хубей та місті Ухань

У провінції Хубей та місті Ухань, звідки поширився новий коронавірус 2019-nCoV, перебуває 51 українець.

Джерело: посольство України в Китаї у відповідь на запит видання "Ракурс"

Дослівно: "Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено та підтримується контакт з 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей (49 осіб – в Ухані, одна особа – у місті Сян’ян та ще одна – у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень".

Що передувало: У зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає два рейси – 30 січня та 3 лютого – з міста Саньї для евакуації українських туристів.

До відома: Центр системних наук та інженерії в Університеті Джона Хопкінса США розробив мапу, за якою можна відстежувати поширення коронавірусу у світі в реальному часі.

 

Нагадаємо: 

  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • На 29 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 130 осіб. Загалом зафіксовано 6057 випадків захворювання.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайкоронавірусУкраїна
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