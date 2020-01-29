Стало відомо, скільки українців знаходиться у провінції Хубей та місті Ухань

У провінції Хубей та місті Ухань, звідки поширився новий коронавірус 2019-nCoV, перебуває 51 українець.

Джерело: посольство України в Китаї у відповідь на запит видання "Ракурс"

Дослівно: "Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено та підтримується контакт з 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей (49 осіб – в Ухані, одна особа – у місті Сян’ян та ще одна – у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень".

Що передувало: У зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає два рейси – 30 січня та 3 лютого – з міста Саньї для евакуації українських туристів.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

На 29 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 130 осіб. Загалом зафіксовано 6057 випадків захворювання.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання