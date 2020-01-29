Стало известно, сколько украинцев находится в провинции Хубэй и городе Ухань

В провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус 2019-nCoV, находится 51 украинец.

Источник: посольство Украины в Китае в ответ на запрос издания "Ракурс"

Дословно: "По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлено и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек – в Ухане, один человек – в городе Сяньян и еще один – в городском уезде Чжун Сянь города Цзинмэнь".

Что предшествовало: В связи с распространением коронавируса в Китае авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит два рейса – 30 января и в 3 февраля – из города Саньи для эвакуации украинских туристов.

Напомним:

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

На 29 января количество погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В мире зафиксировано 6057 случаев заболевания.

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