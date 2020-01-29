Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, сколько украинцев находится в провинции Хубэй и городе Ухань

Среда, 29 января 2020, 22:47
Стало известно, сколько украинцев находится в провинции Хубэй и городе Ухань

В провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус 2019-nCoV, находится 51 украинец.

Источник: посольство Украины в Китае в ответ на запрос издания "Ракурс"

Дословно: "По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлено и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек – в Ухане, один человек – в городе Сяньян и еще один – в городском уезде Чжун Сянь города Цзинмэнь".

Что предшествовало: В связи с распространением коронавируса в Китае авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит два рейса – 30 января и в 3 февраля – из города Саньи для эвакуации украинских туристов.

К сведению: Центр системных наук и инженерии в Университете Джона Хопкинса США разработал карту, по которой можно отслеживать распространение коронавируса в мире в реальном времени.

 

Напомним:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • На 29 января количество погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В мире зафиксировано 6057 случаев заболевания.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайкоронавирусУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Китай
Китай об отмененном визите Борреля: Ждем в удобное для обеих сторон время
Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT
Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине – FT
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: