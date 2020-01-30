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Головні новини середи і ночі: звільнення голови Укрзалізниці, призначення голови Держкіно

Четвер, 30 січня 2020, 07:12

Кабінет Міністрів звільнив Кравцова з "Укрзалізниці" та призначив Голову Держкіно — новини, які були актуальні 29 січня.

Про "Укрзалізницю"

Кабінет міністрів на засіданні 29 січня погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.

Про Держкіно

Кабінет міністрів вирішив призначити на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося шість тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

У Росії хочуть ще більше спростити процедуру отримання громадянства для українців, звільнивши від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови.

Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя, вразив уже понад 6 тисяч людей, за добу з 27 до 28 січня виявили у близько 1,6 тисячі осіб.

"Українська правда" у Threads

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