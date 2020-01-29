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В РФ хочуть визнати українців "носіями російської мови" і спростити видачу громадянства

Середа, 29 січня 2020, 12:38
В РФ хочуть визнати українців носіями російської мови і спростити видачу громадянства

У Росії хочуть ще більше спростити процедуру отримання громадянства для українців, звільнивши від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на начальника головного управління з питань міграції МВС РФ Валентину Казакову.

Пряма мова: "Уже розроблені законопроєкти, які дозволять спростити процедуру набуття громадянства нашим найближчим сусідам - громадянам Білорусі, громадянам України, яких ми пропонуємо звільнити від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови".

Деталі: Вона додала, що для громадян цих двох держав, а також Казахстану і Молдови передбачена можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання.

Передісторія:

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
  • Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру". "У нас немає жодного бажання створювати проблеми новій українській владі. Але терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на території Донецької та Луганської республік, взагалі позбавлені будь-яких цивільних прав, – це переходить усі межі з точки зору прав людини", – заявив він тоді.
  • На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
  • Росія спровокувала конфлікт на сході України навесні 2014 року і підтримує його досі, домагаючись особливого статусу для Донбасу від України.
  • Відкрито "приєднувати" ОРДЛО до РФ, як анексований Крим, Росія не намагається.

"Українська правда" у Threads

Теми: громадянствоРосіямова
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