В РФ хочуть визнати українців "носіями російської мови" і спростити видачу громадянства

У Росії хочуть ще більше спростити процедуру отримання громадянства для українців, звільнивши від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на начальника головного управління з питань міграції МВС РФ Валентину Казакову.

Пряма мова: "Уже розроблені законопроєкти, які дозволять спростити процедуру набуття громадянства нашим найближчим сусідам - громадянам Білорусі, громадянам України, яких ми пропонуємо звільнити від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови".

Деталі: Вона додала, що для громадян цих двох держав, а також Казахстану і Молдови передбачена можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання.

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