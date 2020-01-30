Україна не бачить належної реакції Ірану на катастрофу літака МАУ – Рябошапка
Українська сторона не бачить належної реакції Ірану в питанні розслідування обставин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" біля Тегерана.
Джерело: генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану.
Ми направляли запит на інформацію, необхідну для розслідування, просили про допит певних людей, про отримання визначених речових доказів, зокрема залишків літака. Але відповіді на всі ці запитання ми ще не отримали, - поки що ми не бачимо тієї реакції з боку іранської влади, яку хотіли б бачити".
Деталі: За словами Рябошапки, він спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час аварії.
Зокрема, сторони обговорювали створення міжнародної слідчої групи, але поки що немає фінального результату.
Рябошапка розраховує, що міжнародну групу з розслідування утворять протягом тижня-двох.
Він додав, що якщо не буде результату щодо створення міжнародної групи, то Україна працюватимемо в режимі запитів про міжнародно-правову допомогу, а це затягне розслідування.
Передісторія:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), внаслідок катастрофи загинули 176 осіб. На борту літака перебували громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
- Іран вирішив передати "чорні скриньки" "Боїнга" для розшифровки до Франції, але 15 січня Україна попросила передати їх українським правоохоронцям.
- В Ірані заявили, що бортові самописці настільки пошкоджені, що їх можна відкрити лише в певних лабораторних умовах. Україна запропонувала для цього свою лабораторію в НТУУ "КПІ" ім. Сікорського.
- Офіс генпрокурора вже тричі просив іранську сторону надати українським слідчим бортові самописці збитого літака.