Украина не видит надлежащей реакции Ирана на катастрофу самолета МАУ – Рябошапка

Украинская сторона не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" у Тегерана.

Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.

Мы направляли запрос на информацию, необходимую для расследования, просили о допросе определенных людей, о получении определенных вещественных доказательств, в частности остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим той реакции со стороны иранских властей, которую хотели бы видеть".

Детали: По словам Рябошапки, он общается с представителями стран, граждане которых погибли во время аварии.

В частности, стороны обсуждали создание международной следственной группы, но пока нет финального результата.

Рябошапка рассчитывает, что международную группу по расследованию образуют в течение недели-двух.

Он добавил, что если не будет результата по созданию международной группы, то Украина будет работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, а это затянет расследование.

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