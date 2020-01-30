Украина не видит надлежащей реакции Ирана на катастрофу самолета МАУ – Рябошапка
Украинская сторона не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" у Тегерана.
Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.
Мы направляли запрос на информацию, необходимую для расследования, просили о допросе определенных людей, о получении определенных вещественных доказательств, в частности остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим той реакции со стороны иранских властей, которую хотели бы видеть".
Детали: По словам Рябошапки, он общается с представителями стран, граждане которых погибли во время аварии.
В частности, стороны обсуждали создание международной следственной группы, но пока нет финального результата.
Рябошапка рассчитывает, что международную группу по расследованию образуют в течение недели-двух.
Он добавил, что если не будет результата по созданию международной группы, то Украина будет работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, а это затянет расследование.
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Иран решил отправить бортовые самописцы во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.
- В Иране заявили, что бортовые самописцы настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
- Офис генпрокурора Украины уже трижды просил компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.