Украина не видит надлежащей реакции Ирана на катастрофу самолета МАУ – Рябошапка

1760 просмотров
Четверг, 30 января 2020, 11:51

Украинская сторона не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" у Тегерана.

Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.

Мы направляли запрос на информацию, необходимую для расследования, просили о допросе определенных людей, о получении определенных вещественных доказательств, в частности остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим той реакции со стороны иранских властей, которую хотели бы видеть".

Детали: По словам Рябошапки, он общается с представителями стран, граждане которых погибли во время аварии.

В частности, стороны обсуждали создание международной следственной группы, но пока нет финального результата.

Рябошапка рассчитывает, что международную группу по расследованию образуют в течение недели-двух.

Он добавил, что если не будет результата по созданию международной группы, то Украина будет работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, а это затянет расследование.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Иран решил отправить бортовые самописцы во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям. 
  • В Иране заявили, что бортовые самописцы настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
  • Офис генпрокурора Украины уже трижды просил компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в Иране Рябошапка Иран авиа катастрофы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Иранские военные 3 дня скрывали от президента, что сбили самолет МАУ – NYT 27 января 2020, 15:02
Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме - глава МИД Ирана 25 января 2020, 12:59
Зеленский о самолете МАУ: Я не мог публично говорить, что нас сбили 25 января 2020, 02:19
Все новости
Главные новости
Главе Фонда госимущества предлагали взятку в 5 миллионов долларов
Украина ввела безвиз для британцев
В "Слуге народа" имеют еще одного потенциального кандидата в мэры Киева
Авто журналистки "Радио Свобода" сожгли во Львове
Все новости
еда

10 продуктов холодного времени года: что с ними делать, объясняет шеф-повар

улыбнитесь!

И страшно, и смешно: 11 мемов о коронавирусе

опрос

Как выглядят современные семьи и сколько людей живут сами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів