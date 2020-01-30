Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина не видит надлежащей реакции Ирана на катастрофу самолета МАУ – Рябошапка

Четверг, 30 января 2020, 10:51
Украина не видит надлежащей реакции Ирана на катастрофу самолета МАУ – Рябошапка

Украинская сторона не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" у Тегерана.

Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.

Мы направляли запрос на информацию, необходимую для расследования, просили о допросе определенных людей, о получении определенных вещественных доказательств, в частности остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим той реакции со стороны иранских властей, которую хотели бы видеть".

Детали: По словам Рябошапки, он общается с представителями стран, граждане которых погибли во время аварии.

В частности, стороны обсуждали создание международной следственной группы, но пока нет финального результата.

Рябошапка рассчитывает, что международную группу по расследованию образуют в течение недели-двух.

Он добавил, что если не будет результата по созданию международной группы, то Украина будет работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, а это затянет расследование.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Иран решил отправить бортовые самописцы во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям. 
  • В Иране заявили, что бортовые самописцы настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
  • Офис генпрокурора Украины уже трижды просил компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеРябошапкаИранавиакатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: