ООС: 4 обстріли, один поранений

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Четвер, 30 січня 2020, 18:15

Збройні формування Російської Федерації за добу 30 січня чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил – унаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Джерело: ООС

Деталі: Позиції поблизу Березового обстріляні гранатометами різних систем.

По захисниках Новотошківського ворог тричі здійснив обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82 мм – 13 мін.

Дослівно: "Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли".

29 січня російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі Донбас Росія війна


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