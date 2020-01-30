ООС: 4 обстріли, один поранений
Збройні формування Російської Федерації за добу 30 січня чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил – унаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.
Джерело: ООС
Деталі: Позиції поблизу Березового обстріляні гранатометами різних систем.
По захисниках Новотошківського ворог тричі здійснив обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82 мм – 13 мін.
Дослівно: "Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли".
29 січня російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.