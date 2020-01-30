ООС: 4 обстрела, один раненый

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Четверг, 30 января 2020, 18:15

Вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 30 января четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил - вследствие обстрелов один украинский военный получил ранение.

Источник: ООС

Детали: Позиции вблизи Березового обстреляны гранатометами различных систем.

По защитникам Новотошковского враг трижды совершил обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82 мм - 13 мин.

Дословно: "Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы".

29 января российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс Росcия война


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